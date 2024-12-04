Билодид угодила в скандал из-за рекламы (фото)

Украинский бренд сделал неуместную рекламу с известной спортсменкой

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид подрабатывает моделью в межсезонье. Накануне одна из самых красивых спортсменок Украины снялась в образе восточной принцессы.

На днях бронзовый призер Олимпиады в Токио опубликовала на своей странице в Instagram рекламу воды Detox. Все бы ничего, но место и формат съемок очень напоминает акцию Azovstalfamilies, которая привлекает внимание к пленным защитникам Азовстали.

Дарья Билодид рекламирует Detox

В соцсети Х активно обсуждают данную рекламу, которая вышла в один день с акцией Azovstalfamilies.

Примечательно, что Detox и Дарья попадают в подобную ситуацию во второй раз. Ранее после одного из массированных обстрелов Украины Билодид опубликовала сторис с рекламой, однако затем удалила ее.

"Очевидно, что компания и сама Дарья вряд ли имели цель кого-то сознательно оскорбить. Однако неуместность контекста заставила часть аудитории воспринять этот месседж как неуважение. И здесь, конечно, не мешало бы учитывать ситуацию в стране и несколько раз проверить идею на соответствие контексту в обществе.

Да, таблички с надписями на картоне раньше были популярным трендом у SMM. Но контексты изменились, и их теперь следует оценивать более тщательно", — оценили ситуацию в Sport Market Review.

Напомним, после неудачи на Олимпиаде-2024 Дарья отдохнула в Греции, а затем отправилась в Баку. Кроме того, спортсменка побывала в Гонконге, где угодила в политический скандал.