Украинская "Анаконда" на фоне слухов о завершении карьеры отправилась в путешествие (фото)

Спортсменка может завершить профессиональную карьеру в дзюдо

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид после насыщенного сезона отдыхает в Баку (Азербайджан). Спортсменка по прозвищу "Анаконда" после провала на Олимпийских играх в Париже раздумывает о завершении карьеры.

Соответствующие снимки Билодид опубликовала на своей странице в Instagram. На фото украинка позирует в разных нарядах на улицах Баку. Также спортсменка показала красоты города.

Дарья Билодид в Баку

"Добро пожаловать в Баку", "Огонь", "Невероятная", "Дарья, твой приезд сделал Баку еще более прекрасным", — отреагировали в сети на приезд бронзовой медалистки Олимпиады-2020.

Напомним, на Играх в Париже в стартовом поединке украинская "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. 23-летняя Билодид иппоном победила 15-летнюю Неру за несколько секунд, вызвав споры в сети. В следующем раунде украинка уступила японке Харуке Фунакубо. К слову, на Играх во Франции украинцы завоевали 12 медалей.

Добавим, что Билодид обладает модельной внешностью и нередко работает моделью. После Игр-2024 дзюдоистка успела отдохнуть в Греции.