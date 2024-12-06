Немецкая велогонщица прославилась на весь мир благодаря необычной фигуре (фото)

Девушка очень много работает в тренажерном зале

Немецкая велогонщица Полин Грабош, которая специализируется в гонках на велотреке, стала известной в сети благодаря архивному видео. 26-летняя немка обладает спортивной фигурой.

Видео с Грабош, которая готовится к старту, стало вирусным в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Полин довольно успешно выступает в велотреке и входит в состав сборной Германии. На Олимпийских играх в Париже Грабош выиграла "бронзу" в составе национальной команды в женском командном спринте. Также на ее счету "серебро" чемпионата Европы на дистанции 500 метров в гонке с раздельным стартом.

Из-за специфики спорта Полин сильно накачала ягодичные мышцы, что бросается в глаза. Грабош ведет довольно популярный блог в Instagram, где на нее подписано свыше 200 тысяч человек. Девушка действительно много работает в зале.

Полин Грабош

Накануне известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на тройном прыжке, опубликовала пикантный снимок. Спортсменка в межсезонье активно ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек.