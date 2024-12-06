Німецька велогонниця прославилася на весь світ завдяки незвичайній фігурі (фото)

Дівчина дуже багато працює у тренажерному залі

Німецька велогонниця Полін Грабош, яка спеціалізується на гонках на велотреку, стала відомою в мережі завдяки архівному відео. 26-річна німкеня має спортивну фігуру.

Відео з Грабош, яка готується до старту, стало вірусним у мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Полін досить успішно виступає у велотреку та входить до складу збірної Німеччини. На Олімпійських іграх у Парижі Грабош виграла "бронзу" у складі національної команди у жіночому командному спринті. Також на її рахунку "срібло" чемпіонату Європи на дистанції 500 метрів у гонці із роздільним стартом.

Через специфіку спорту Полін сильно накачала сідничні м’язи, що впадає у вічі. Грабош веде досить популярний блог в Instagram, де на неї підписано понад 200 тисяч людей. Дівчина дійсно багато працює в залі.

Полін Грабош

Напередодні відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, опублікувала пікантний знімок. Спортсменка в міжсезоння активно веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей.