"Украинская Тринити": жену футболиста сборной поймали папарацци в Киеве (фото)

Девушка прогулялась по Киеву

Дарья Савина, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, сделала фотосессию прямо на улице в Киеве. Недавно модель и ведущая клубного канала Горняков порадовала своих подписчиков очередной горячей фотосессией.

Соответствующие снимки Савина опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка предстала перед камерами в черном наряде, дополнив образ кожаной курткой и стильными очками.

"Папарацци на улицах нашей столицы", — подписала снимки Савина. Один из пользователей сравнил Дарью с Тринити — персонажем культовой франшизы "Матрица".

Дарья Савина

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Бондарь в 5 матчах из 6 попадал в заявку на игру, но оставался на скамейке запасных. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1). В последней игре группового этапа сборная Украины обыграла Албанию (2:1).