В футбол будут играть по-новому: три ключевые изменения в правилах

В футболе могут появиться нововведения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) тестирует изменения в правилах игры миллионов. Одним из глобальных изменений может стать система тренерских запросов.

Кроме того, одно из нововведений ударит по вратарям. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, IFAB хочет наказывать голкиперов за задержку времени. Если страж ворот задерживает мяч более чем на 8 секунд, то в пользу соперника будет назначаться угловой. В юношеском первенстве Италии протестируют это правило с одним изменением: вместо углового будет назначаться вбрасывание.

Также IFAB обсуждает возможные изменения критериев определения офсайда. За основу хотят взять предложение француза Арсена Венгера. Его идея состоит в том, чтобы фиксировать положение вне игры, если нападающий находится на чужой половине поля и всем телом опережает защитника в момент передачи. На данный момент офсайд фиксируется, если форвард в момент передачи опережает защитника любой частью тела, которой можно забить гол.

Третьим глобальным изменением может стать система "вызовов". Данное нововведение позволит тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Тестирование этого правила продлено для предоставления экономически эффективного решения по всему миру.

Накануне в США состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Клубный ЧМ впервые пройдет в новом формате.