Жена футболиста сборной Украины похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)

Девушка отдохнула в Доминиканской Республике

Жена украинского футболиста американского "Коламбус Крю" Евгения Чеберко Дарина поделилась горячими снимками с отдыха. Накануне Дарина отпраздновала 28-летие.

Соответствующие фото Чеберко опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, Дарина отдыхала в Доминиканской Республике.

Дарина Чеберко

Отметим, Дарина вместе с мужем перебралась в США, где тот играет в МЛС. В текущем сезоне Евгений сыграл в 32 матчах за "Коламбус", в которых отметился 1 ассистом. К слову, на счету центрбека одна игра в составе сборной Украины — Чеберко в октябре 2020 года сыграл 45 минут в товарищеском поединке против Франции (1:7).

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1). В последней игре группового этапа сборная Украины обыграла Албанию (2:1).