"Леща дал ему - и все": российский министр рассказал, как воспитывает сына

Российский чиновник признался, что бил ребенка

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что "дал сыну леща", когда тот заявил о желании бросить карате. К слову, именно этот чиновник придумал президенту РФ Владимиру Путину новую кличку.

Соответствующее заявление Дегтярева приводит Р-Спорт. Примечательно, что Михаил сделал скандальное заявление на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Я сына своего в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься.

Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец", – сказал Дегтярев.

В сети лишь посмеялись над словами министра.

Справка: Дегтярев вместе с женой Галиной воспитывают четверых сыновей. Михаил прославился благодаря своей работе в ЛДПР, а также после скандального назначения в Хабаровск, где он стал губернатором. Кроме того, Дегтярев стал героем расследования Алексея Навального.

Ранее Дегтярев заявлял, что оккупированный Россией Донбасс может стать новым центром спорта и туризма. Кроме того, министр отметился нелепым заявлением касательно потенциального рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. По словам Михаила, Овечкин станет лучшим бомбардиром НХЛ благодаря "любви к России".