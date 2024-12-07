Российский футболист обвинил Европу в русофобии: причина вас удивит

Россияне везде найдут русофобию

Центральный нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о проявлении русофобии в Европе. Игрок выступал в Португалии и Чехии до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Голенкова приводит "Матч ТВ". По словам Егора, его как-то не обслужили в кафе из-за "славянской внешности".

– За все время в Европе ты сталкивался с русофобией?

– Там не все так плохо, как думают. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим.

Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски. И они понимают примерно, откуда я.

– Сервис в России лучше, чем в Европе?

– Не сказал бы. В Европе тебя полностью облизывают, – отметил Голенков.

В сети лишь посмеялись над словами футболиста. Пользователи шутят что сталкиваются с подобной "русофобией" постоянно, но в самой России.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.