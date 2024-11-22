Компания пытается получить любовь болельщиков АПЛ

Еще один футбольный клуб Английской Премьер-лиги будет сотрудничать с украинским брендом Nemiroff. Производитель алкогольных напитков в феврале 2022 года отозвал лицензию на производство продукции в России.

О партнерстве с Nemiroff сообщил английский ФК "Эвертон", за который выступает игрок сборной Украины Виталий Миколенко. Соответствующий пост пресс-служба Ирисок разместила на своем официальном сайте.

"Компания Everton объявила о новом многолетнем партнерстве с ведущим украинским водочным брендом Nemiroff. Всемирно известный бренд с более чем 150-летней славной историей становится официальным партнером клуба по продаже премиальной водки", — гласит сообщение.

Ранее о сотрудничестве с Nemiroff объявили английские "Астон Вилла" и "Вест Хэм".

Напомним, бывший совладелец и руководитель Nemiroff украинец Александр Глусь не только не остановил бизнес в России, но продолжает его развивать. Сейчас Глусь владеет компанией "Алковорлд", которая строит логистический центр и расширяет мощности в Республике Карелия (субъект РФ).