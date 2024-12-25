"Бестолочь, метит на место Шольца": В России истерят из-за слов чемпиона мира

Немецкий футболист не доволен тем, что Мундиаль проходил в недемократических странах

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявления бывшего немецкого футболиста Филиппа Лама о чемпионате мира в РФ. К слову, именно Губерниев был ведущим на "митинге Путина".

Соответствующий комментарий Губерниева приводит "СЭ". Лам заявил, что Европа "немного пострадала" из-за прошедших в России и Катаре ЧМ, ведь эти страны — недемократические. В ответ Дмитрий оскорбил чемпиона мира-2014 года и добавил, что футболист, похоже, метит на место канцлера Германии.

"Мне только остается пожелать, чтобы Лам выполнил наказ избирателей. Он же известный политический деятель в Германии, где сейчас невероятный политический кризис, где есть проблемы с мигрантами, с финансированием очень многих социальных проектов и прочего. Ламу же виднее. Он же, сразу после Шольца сейчас будет канцлером.

С мозгами у него, конечно, очень большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет. Он просто бестолочь. Мне очень обидно, что хороший футболист оказался таким *******", – сказал Губерниев.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что мнение Лама ничего не значить, ведь "демократических стран не существует".

"Сейчас все наезжают на Россию, и без причин, в том числе. Футбол развивается во всем мире, чемпионаты мира должны проходить в разных уголках.

Мнение Лама ничего не значит. Большинство за то, чтобы футбол развивался во всем мире, а не только в демократических странах, как считает Лам. Демократических стран, по-моему, уже не существует.

Лам явно наговаривает на нашу страну под чьим-то давлением. В самой Германии сейчас накаляется как политическая, так и социальная обстановка. Лучше Ламу подумать о проблемах своей страны, а не наезжать и делать необдуманные заявления о России, потому что в нашей стране прошел один из лучших чемпионатов мира, и это признали во всем мире", – сказал Булыкин.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что ЧМ-2018 в РФ был лучшим в истории.

"Ровным счетом начхать на слова какого-то немца! Ну выносил он Кубок мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров?

Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России.

Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России – все рукоплескали!" – заявил Валуев.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.