Фьюри смеялся над Усиком, но сам стал мемом (фото)

В сети посмеялись над Цыганским королем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) стал объектом шуток из-за своей формы в реванше против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО). К слову, украинец победил британца единогласным решением судей.

Об этом сообщает "Телеграф". Дело в том, что британец высоко натянул шорты, после чего сеть взорвалась мемами на эту тему.

Перед самым началом поединка сеть облетели кадры из тренировочной комнаты британца, который высоко натянул шорты.

Тайсон Фьюри высоко натянул шорты

Учитывая масштаб события, шутки и мемы не заставили себя ждать.

Примечательно, что команда Фьюри перед реваншем предупреждала Усика о том, что шорты должны быть натянуты до пупка, чтобы избежать споров в дальнейшем. Это было отсылкой к поединку украинца против Даниеля Дюбуа, который "уронил" Александра ударом ниже пояса. Некоторые считают, что Усик тогда симулировал, а удар пришелся "выше пояса".

Напомним, после победы Усик продемонстрировал всему миру настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2 и полное видео боя. Кроме того, ознакомьтесь с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта, который впервые в истории бокса судил бой.