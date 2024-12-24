Побег Фьюри из ринга и его первая реакция на поражение от Усика попали на видео

Цыганский король не признал своего поражения в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) ушел из ринга сразу же после оглашения вердикта судей в бою против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО). В сети появилась первая реакция "Цыганского короля" на поражение.

Об этом сообщает TNT Sports Boxing на своем YouTube-канале. После того как британец зашел в подтрибунное помещение он обговорил итоги поединка со своим тренером Беном Дэвисом.

Фьюри: "Меня там ограбили. Н***й их. Как ты думаешь, Бен? Только честно".

Бен: "Я думаю, что это был очень близкий бой. Я думал, ты одержишь победу, если честно".

Фьюри: "Клянусь Богом, я думал, что выиграл по крайней мере на три раунда. Я контролировал бой, заставил его работать и тому подобное. Н***й это все. Говорю вам, как есть, мы ничего не получим в этой стране".

Напомним, после победы Усик продемонстрировал публике в Эр-Рияде настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2 и полное видео боя, а также ознакомиться с итоговыми судейскими записками.