"Представляю, как у россиян подгорает": как команда Усика воплотила идею с саблей Мазепы

Усику предлагали 3 варианта, но он выбрал именно саблю

Появление сабли гетмана Мазепы стало одним из самых ярких событий во время исторического боя Александра Усика в Саудовской Аравии. Этот момент, который имел цель показать миру украинскую историю, поразил миллионы зрителей по всей планете.

Соучредительница пиар-агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь раскрыла детали организации этого уникального проекта.

"Сколько времени Александр Усик решал, хочет ли/может ли он поднять над головой саблю выдающегося гетмана, имя которого столетиями поносили русские? 5 минут", – рассказывает Ярослава. Сначала ему предложили 3 варианта: саблю Мазепы, пернач Семена Палия и серебряное Евангелие.

По ее словам, Усик сразу выбрал саблю: "Конечно, сабля. Конечно, Мазепа. Конечно, делаем". Никаких колебаний у чемпиона не возникло.

Организация демонстрации исторического артефакта такого уровня требовала слаженной работы двенадцати команд. В процесс присоединились специалисты Черниговского исторического музея, Черниговской ОГА, Национального реставрационного центра, Министерства культуры и МИД Украины.

Значительную роль сыграло посольство Украины в Саудовской Аравии, где впервые за 33 года должны были демонстрировать украинские культурные ценности. Сотрудничали также с Министерством культуры Саудовской Аравии и Генеральным управлением по вопросам досуга страны.

"Саблю охраняли больше людей, чем самого Усика", — отмечает Ярослава. Транспортировку реликвии осуществляла команда Kunstrans с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Научным консультантом проекта выступил украинский историк Алексей Сокирко.

С момента победы Александра до появления сабли на ринге прошло девять минут. "Мы с Юлией Соловей почти смирились, что саблю не вынесут, потому что что-то пошло не так. Но вот мы увидели знакомый черный футляр. Через минуту — на красном бархате знакомый контур", — вспоминает Гресь.

За первые 24 часа после боя запросы в поисковых системах о гетмане Мазепе выросли в тысячи раз. История появилась в ведущих американских, британских и арабских медиа.

"На фото — 6 часов до боя. Александр Усик впервые поднимает саблю Мазепы над головой. "Я сделаю это вот так". И сделал," — подытожила женщина. А потом, после победы, Усик смотрел первые новости в международных медиа и говорил "Представляю, как сейчас пригорает у москалей".

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