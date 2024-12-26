Что сделал Фьюри с флагом Украины после боя с Усиком: в сети завирусилось видео

"Цыганский король" достойно повел себя после поражения

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) столкнулся с украинскими болельщиками, покидая ринг сразу же после оглашения вердикта судей в бою против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО). Украинец победил британца единогласным решением судей.

Девушки остановили "Цыганского короля" и попросили его подписать украинский флаг. Тайсон без проблем сделал это и пожелал им счастливых праздников, передает tntsports в TikTok.

Видео собрало больше 350 тысяч просмотров. Украинские болельщики отметили, что "Цыганский король" вел себя достойно во втором бою с Котом, некоторые фанаты считают даже, что британец победил.

Напомним, после победы Усик продемонстрировал публике в Эр-Рияде настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2 и полное видео боя, а также ознакомиться с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта.