Усик побил Фьюри в реванше

Грандиозное шоу бокса в Саудовской Аравии завершилось чемпионским поединком в супертяжелом весе

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) защищал титулы в бою против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Второй бой между украинцем и британцем, который проходил на Kingdom Arena, завершился победой Усика. Об этом сообщает "Телеграф".

Усик и Фьюри провели конкурентный бой. Александр традиционно блестяще работал на ногах и проводил неплохие серии ударов. Фьюри, в свою очередь, пытался пользоваться своими габаритами, порой действуя на грани фола. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинцу — 116-112 (трижды).

Добавим, что на вечере бокса в Саудовской Аравии выступили четверо украинцев. Ранее в 10-раундовом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем боксер Усика Даниэль Лапин одержал победу по очкам, завоевав второстепенный чемпионский пояс. Кроме того, украинец Сергей Богачук одержал досрочную победу.

Видео первого боя Усик - Фьюри

Отметим, в первом поединке Усик — Фьюри, который также прошел в Эр-Рияде, Александр раздельным решением судей одолел Фьюри. "Цыганский король" тогда не признал поражения, моментально активировав опцию реванша.