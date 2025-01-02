Помер колишній футболіст "Динамо", який став легендою в іншому київському клубі

Ексфорвард працював у структурі київського клубу

У середу, 1 січня, не стало відомого українського футболіста та тренера Віктора Насташевського. Напередодні у реанімації помер колишній півзахисник "Вереса" Владислав Семенчук.

Про смерть Насташевського повідомила прессслужба київського "Динамо" на своєму офіційному сайті. Вікторові було 67 років.

"ФК "Динамо" (Київ) глибоко співчуває щодо смерті Віктора Насташевського, який відійшов у засвіти у віці 67 років. ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. Земля Вам пухом, Вікторе Вікторовичу", — йдеться у повідомленні.

Насташевський, який грав на позиції нападника, розпочинав свій футбольний шлях у юному віці у складі Біло-Синіх, але закріпитися у зірковому складі киян не зумів. Віктор також грав за "Шахтар", "Колос" (Нікополь), "Кривбас" та київський СКА, в якому він став легендою. У складі СКА Віктор ставав найкращим бомбардиром Другої ліги СРСР і навіть встановив рекорд (41 гол за сезон).

Після закінчення кар’єри футболіста Віктор спробував себе тренером в Узбекистані. З початку 2010-х Насташевський присвятив себе пошуку юних талантів для Академії "Динамо".

Нагадаємо, у 2024 році не стало Михайла Фоменка, колишнього футболіста "Динамо" та екстренера збірної України з футболу. У липні 2023 року він повідомляв, що лікується від онкології.