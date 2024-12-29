Шевченко открестился от Мудрика на фоне допинг-скандала (видео)

"Шева" якобы проигнорировал проблему украинского футболиста

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик после того, как узнал о положительной допинг-пробе, первым делом позвонил главе Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко. "Шева" не стал помогать футболисту и "самоустранился".

Об этом заявил журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале BurBuzz. По словам Бурбаса, также Мудрик позвонил и главному тренеру Сине-желтых Сергею Реброву, который попытался помочь игроку.

"Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала "красный свет", стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.

Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию решить", – заявил Бурбас.

Накануне Бурбас озвучил одну из версий попадания допинга в организм Мудрика. Согласно источникам журналиста, футболисту в колено сделали инъекцию стволовых клеток коровы. Инъекцию Михаилу якобы проводил хорватский физиотерапевт сборной Украины Иван Поробия. А в корове, у которой изъяли стволовые клетки для инъекции, мог находиться мельдоний.

Кроме того, Бурбас добавил, что Шевченко является давним поклонником инъекций стволовых клеток. По словам журналиста, "Шева" является давним клиентом клиники клеточной терапии в Киеве.

Напомним, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако специалисты отрицают его эффективность. Накануне "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями. Позднее за игрока заступилась мама. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации.