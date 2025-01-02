В известном футбольном клубе произошла вспышка сифилиса

Несколько футболистов уже проходят лечение

Аргентинский журналист Феде Флауэрс заявил о нескольких случаях сифилиса в "Бока Хуниорс". Болезнь обнаружили благодаря плановому осмотру.

Соответствующее заявление Флауэрс опубликовал в своем микроблоге в соцсети Х. Он отметил, что его информация не является шуткой, хотя он опубликовал свой пост в День дурака (аналог 1 апреля в испаноязычных странах, — Ред.)

"Скандал и беспокойство в "Бока Хуниорс" – несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат – у троих игроков "Боки" сифилис. Делайте выводы.

На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья", – написал Флауэрс.

В комментарии для Revista Paparazzi Феде добавил, что три футболиста уже проходят лечение. Пока не понятно, эпидемия ли это.

Справка: "Бока Хуниорс" — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса. Один из самых популярных клубов мира, 29-кратный чемпион Аргентины, 6-кратный обладатель Кубка Либертадорес.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако специалисты отрицают его эффективность. Накануне "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями. Позднее за игрока заступилась мама. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации.