Б’є дітей скакалкою та обручем: у Росії спалахнув скандал у гімнастиці

Справу хотіли зам’яти на ранньому етапі

У російській художній гімнастиці спалахнув грандіозний скандал через жорстокість тренерки у Володимирі. До речі, у Росії багато іменитих спортсменів вважають жорстокість нормою під час роботи з майбутніми чемпіонами.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею 156 кримінального кодексу РФ (невиконання обов’язків щодо виховання неповнолітніх). Про це "Матч ТВ" розповів представник потерпілої сторони Владислав Луньков.

"Тут є питання і до директора СШОР, до керівництва, як допустили до роботи цього тренера. Наскільки я розумію, звернення по ньому були навіть від колег — співробітників цієї установи. Але директором було все проігноровано. Тренери зверталися, розповідали, але наскільки мені відомо, лише постраждали за це", — сказав Луньков.

Раніше Марія Рижова, мати однієї зі спортсменок Школи Олімпійського резерву № 5 у Володимирі, зауважила, що її дочка прийшла додому після занять із розбитою губою. Дитина розповіла, що впала, роблячи новий елемент. На телефоні дівчинки стояв батьківський контроль, тож мама змогла прослухати запис із тренування.

"Я не буду на тебе дивитися, зрозуміло, чмо? Ти чмо *****.****, сиди вдома і тренуйся. Сюди прийдеш тільки ідеально показувати. Іди ***** звідси! Іди тренуйся з татом та мамою. Пішла геть! Ти тупа гімнастка. Я тобі не подобаюсь? Знайди собі тренера, такого як ти", — лаялася під час тренування тренерка Анастасія Савватиєва-Субботіна.

У результаті дівчинка зізналася, що на тому занятті тренерка заломила їй руку, провезла обличчям по підлозі, штовхнула у стіну, об яку вона вдарилася скронею. Дівчинка додала, що наставниця іноді б’є інших дітей по стегнах та руках скакалкою чи обручем, але не по обличчю.

Батько дівчинки пішов до директора школи зі знімком побоїв дитини та аудіозаписом. Керівництво закладу обіцяло розібратися, але за місяць так і нічого не зробило, тому сім’я звернувся до правозахисника Лунькова, який оприлюднив справу.

Раніше дворазова медалістка Олімпійських ігор із фігурного катання Євгенія Медведєва з РФ розповіла, як з неї ліпили чемпіонку. Тренер постійно принижувала її після перемог на чемпіонаті світу задля успіху на Олімпіаді.