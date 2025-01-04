Бывший игрок сборной Украины пропустил похороны матери из-за страха перед мобилизацией

Спортсмен проживает в Польше и имеет польское гражданство

Волейболист польской "Варты", бывший игрок сборной Украины Юрий Гладырь не поехал на похороны матери. Спортсмен объяснил это тем, что его потом могли не выпустить из Украины в связи с действием военного положения.

Соответствующий комментарий Гладыря приводит sport.tvp. Юрий считает, что не выехал бы из Украины, если бы поехал туда.

— Многие люди не знают этого, но моя мать ушла из жизни четыре недели назад. Я узнал об этом, когда мы были в Милане. Она была здоровой женщиной. На следующий День святого Валентина ей исполнилось бы 70. Ее сердце не выдержало во сне. Для меня и моего брата, который живет в Чехии, тем более больно, что мы не смогли поехать на ее похороны. Если бы мы это сделали, то не выехали бы из Украины.

— Угроза внезапного призыва на фронт в Украине настолько реальна?

—То, что происходит сейчас в Украине, ужасает. И я не говорю о самой войне. Вы не увидите этого по телевизору и не услышите об этом. Мы с братом не уехали бы оттуда… Я не хочу больше ничего об этом говорить, потому что это слишком сложная ситуация для меня в политическом плане, — сказал Гладырь.

Отметим, Гладырь играет в Польше с 2008 года, у него есть польский паспорт. Судя по всему, волейболист официально не отказался от украинского гражданства.

Напомним, тренерский штаб мужской сборной Украины по волейболу во главе с Раулем Лосано объявил расширенный состав команды на сезон-2025. К слову, аргентинский специалист возглавил Сине-желтых в апреле 2024 года.