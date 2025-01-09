В Украине предложили отказаться от Олимпиады из-за провала Коноплянки и Ко

Известный блогер заступился за футболистов

Ведущий канала "ТРЕНДЕЦЬ" Дмитрий Поворознюк прокомментировал критику медийной сборной Украины. Накануне Евгений Коноплянка и ряд других известных экс-футболистов проиграли оба матча на Kings World Cup Nations в Италии.

Соответствующий комментарий Поворознюк разместил на своей странице в Instagram. Он считает, что не стоит отправлять сборную Украины на Зимние Олимпийские игры, если так важен результат.

"Да, наша команда провалилась на Kings League. Но заслужила ли тот хейт и критику, которая посыпалась на них? Инвалиды и позор – это еще ласковые слова. Команду обвинили в имитации патриотизма, в ужасной игре будто они там чилят, а не выкладываются. Одной сторис Олейника кому-то хватило, чтобы назвать эту команду непатриотично.

Если результат самое главное – предлагаю отказаться от участия в зимних Олимпийских играх! Вдумайтесь – за 8 зимних Олимпиад у нас всего 9 медалей во всех видах спорта. Всех! Зачем мы туда ездим? И какова цена для страны одной медали? На зимние виды спорта уходят сотни миллионов гривен из госбюджета каждый год. Но это спорт и массовость. Сколько уходит на команду UA Steel? Ноль!" – написал Поворознюк.

В сети раскритиковали слова Поворознюка. Пользователи отметили, что олимпийцы готовятся к соревнованиям всю жизнь, а вот как набиралась медийная сборная Украины не известно. Кроме того, в одном из матчей Коноплянка не реализовал футбольный буллит. Евгений даже не знал, что по правилам турнира, на реализацию "пенальти" дается 5 секунд.

Отметим, на турнире в Италии UA Steel проиграла Турции (0:5) и Марокко (2:9). Напомним, сборная Украины дебютировала в Лиге Пике в мае 2024 года. Сине-желтые проиграли два матча подряд и вылетели из турнира.