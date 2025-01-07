Тимощук опозорился в России: момент попал на видео

Украинец нашел "идеальное" место для парковки

Во вторник, 7 января, предатель Украины Анатолий Тимощук засветился на дороге в Санкт-Петербурге. Бывший капитан сборной Украины по футболу продолжает работать в РФ, несмотря на полномасштабное вторжение путинских войск в Украину.

На камеру видеорегистратора попал человек, похожий на Тимощука, который заклеил номера, припарковавшись в неположенном месте (вблизи знака Пешеходный переход). Об этом сообщает telegram-канал mashmoyka.

Мужчина заклеивал номера на Porsche Panamera. К слову, цифры, виднеющиеся на госзнаке, совпадают с бывшим игровым номером Тимощука — 44. Добавим, что автомобиль зарегистрирован на жену тренера "Зенита", Анастасию Климову.

В сети высмеяли Тимощука, который сэкономил несколько рублей на парковке. К слову, бывшая жена Анатолия сообщала, что он украл у собственных детей 50 евро.

Напомним, в сентябре 2024 года Тимощук оскандалился, сделав пожертвование в благотворительный аукцион, который связан с войсками оккупантов. Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после этого пригрозил Анатолию.