Тимощук в суде пожаловался на Украину

Представители бывшего капитана сборной Украины сделали заявление в суде

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал некоторые материалы по делу экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, который сейчас работает в российском "Зените", против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне Анатолий впервые сделал публичное заявление о войне на родине.

Соответствующее заявление представителей Тимощука приводит официальный сайт CAS. В суде сравнили УАФ с бейсбольной битой украинских властей, которые борются с неугодными.

"Это хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам в отношении одного из лучших игроков в истории украинского футбола.

УАФ была использована в качестве бейсбольной биты по политическим мотивам, чтобы наказать апеллянта за то, что он не оставил тренерскую работу в России, когда начался конфликт, и за то, что он не выступил с публичным осуждением.

Другими словами, УАФ наложила на апеллянта санкции, не имея на то правовых оснований, за то, что он был примерным мужем и отцом, а также преданным тренером (но в "неправильной" стране – по мнению УАФ), чье поведение не вписывается в политическую повестку УАФ.

Апеллянт утверждает, что органы УАФ не имели личной и имущественной юрисдикции для наложения санкций, поскольку он не зарегистрирован в украинском клубе. В любом случае апеллянт не нарушил ни одного правила УАФ, а наложенные санкции не имеют правовых оснований", – говорится в тексте заявления.

Отметим, УАФ проиграл дело против Тимощука в CAS. В марте 2022 года УАФ лишила Анатолия всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. В 2023 году Тимощук подал апелляцию в швейцарский суд.

Напомним, в сентябре 2024 года Тимощук оскандалился, сделав пожертвование в благотворительный аукцион, который связан с войсками оккупантов. Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после этого пригрозил Анатолию.