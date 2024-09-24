Тимощук украл у детей 50 евро: бывшая жена рассказала о позорном поступке предателя Украины

Дочери Тимощука Мила и Ноа не видели отца больше 5 лет

Экс-жена бывшего капитана сборной Украины, помощника тренера "Зенита" Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая высказалась об очередном предательстве экс-полузащитника. Накануне Анатолий в открытую начал финансирование российской армии.

Соответствующий комментарий Навроцкой приводит Sport-express.ua. По ее словам, Тимощук в Германии украл у детей карточку, с помощью которых те смотрели мультики на украинском ТВ.

"В немецком доме, где мы жили, в телевизоре был тюнер, куда вставлялась специальная карточка и можно было смотреть украинские каналы. Она стоила где-то 50 евро. В то время у нас еще не было телевизора из YouTube. Так вот. Я всегда ее вставляла, чтобы детишки смотрели украинские мультики.

Однажды няня включает детям телевизор, а украинских каналов нет! Смотрим – карта исчезла. Я Тимощука за руку не ловила, но кроме него никто не мог ее вытащить. Когда он навещал дочерей, то забрал карточку с собой в Питер, чтобы смотреть футбол. Даже у детей эту несчастную карточку украл!" — рассказала Навроцкая.

Напомним, Александр Алиев жестко обратился к Тимощуку, а "Телеграф" собрал мемы в сети про бывшего футболиста сборной Украины. Отметим, против Анатолия ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, а Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила его всех титулов и наград, из-за чего Тимощук решил судиться.