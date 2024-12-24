Тимощук впервые заговорил о войне в Украине

Бывший капитан сборной Украины прервал молчание

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал некоторые материалы по делу Украинской ассоциации футбола (УАФ) против экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который работает в РФ, несмотря на полномасштабное вторжение путинских войск в Украину.

Соответствующее заявление Тимощука приводит официальный сайт CAS. Анатолий заявил, что выступает "за мир на родине", но не позволит "использовать себя для политических манипуляций".

"Я четко выступаю за мир на родине, и хочу, чтобы все стороны сели за стол переговоров и нашли консенсус, который восстановит мир. Если комитет считает, что мое отстранение, лишение регалий и тренерской лицензии поможет восстановить мир – я готов отказаться от всего самостоятельно.

Но как профессиональный спортсмен, как человек, для которого репутация футбола больше, чем слова, я не позволю, чтобы меня использовали для политических манипуляций", — заявил Тимощук.

Отметим, УАФ проиграл дело против Тимощука в CAS. В марте 2022 года УАФ лишила Анатолия всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. В 2023 году Тимощук подал апелляцию в швейцарский суд.

Напомним, в сентябре 2024 года Тимощук оскандалился, сделав пожертвование в благотворительный аукцион, который связан с войсками оккупантов. Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после этого пригрозил Анатолию.