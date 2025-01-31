"Реал", "Бавария" и "Ман Сити" узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевки стыков Лиги чемпионов

16 команд сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов

В пятницу, 31 января, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне "Шахтер" завершил свои выступления в главном еврокубке, уступив в 8-м туре основного этапа "Боруссии" Д (1:3).

В прямом эфире в Украине жеребьевку Лиги чемпионов покажет официальный сайт УЕФА. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов — начало в 13:00 (обновляется)

Восемь лучших команд общего этапа ЛЧ напрямую вышли в 1/8 финала. Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим.

Потенциальные пары стыкового раунда Лиги чемпионов

Во время жеребьевки стыковых матчей те, кто занял места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа, будут сеяными и сыграют с насеянными командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Стыковые матчи пройдут в середине февраля 2025 года.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов общего этапа.

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров прошли 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона, но не сумел войти в топ-24.