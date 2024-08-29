В Лиге Чемпионов теперь все по-новому: какой сюрприз ждет "Шахтер"

Выйти в 1/8 финала теперь будет гораздо сложнее

В четверг, 29 августа, состоится жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Турнир пройдет в обновленном формате.

"Телеграф" коротко рассказывает о главных изменениях в главном еврокубке. Основным отличием от прошлогоднего розыгрыша станет отсутствие группового этапа.

В обновленной Лиге чемпионов количество участников основного этапа возрастет из 32 до 36, при этом все 36 клубов будут играть в одной лиге. Также возрастет и количество матчей — из 6 до 8. Данное нововведение увеличит количество топ-матчей уже на первой стадии турнира, а УЕФА получит дополнительную прибыль.

По итогам 8 туров определятся первые 8 команд, которые выйдут в плей-офф напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые игры за место в 1/8 финала, остальные вылетят из еврокубков. Плей-офф пройдет по стандартной олимпийской системе, правда, путь к финалу частично будет зависеть от места команды, которое та заняла на основном этапе.

Главным сюрпризом для "Шахтера" и других участников ЛЧ 2024/25 станет жеребьевка, которая частично будет проведена с помощью компьютерной программы. Кроме того, теперь место в корзине носит лишь номинальный характер, ведь все клубы сыграют по 2 матча с клубами из каждой корзины.

Таким же образом пройдет и основной этап и в Лиге Европы. В ЛЕ Украину представит киевское "Динамо". А вот в Лиге конференций будет лишь одно отличие от двух других еврокубков — туров будет не 8, а шесть.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Александрии" в матче УПЛ. Это произошло после судейского скандала, связанного с Горняками.