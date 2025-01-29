"Шахтер" поражением завершил кампанию в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий клуб завершил еврокампанию 2024/25

В среду, 29 января, "Шахтер" сыграл с "Боруссией" Дортмунд в рамках матча 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Горняки потерпели гостевое поражение со счетом 1:3.

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, донецкий клуб не сумел пробиться в плей-офф ЛЧ и покинул еврокубки.

Дортмундцы блестяще провели первую половину игры, забив два гола усилиями Серу Гирраси (дубль). Дончане отыграли один мяч вначале второго тайма, воспользовавшись ошибкой кипера хозяев Грегора Кобеля. На 50-й минуте Марлон Гомес в подкате занес мяч в ворота швейцарца. Точку в игре поставил Рами Бенсебаини.

Полный видеообзор матча "Боруссия" Д — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Напомним, по итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров прошли 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.