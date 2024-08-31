"Шахтер" в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей

Горняки проведут как минимум 8 матчей

В субботу, 31 августа, донецкий Шахтер узнал календарь и расписание своих матчей в обновленной Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне в Монако определилась соперники Горняков в основном раунде.

Пресс-служба дончан опубликовала календарь и расписание матчей "Шахтера" в ЛЧ на своей странице в соцсети Х. Украинский клуб начнет турнир в Италии матчем против "Болоньи", а завершит в Германии поединком против "Боруссии" Д.

Календарь и расписание матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов 2024-25:

18.09.2024 "Болонья" – "Шахтер" (19:45)

02.10.2024 "Шахтер" — "Аталанта" (19:45)

22.10.2024 "Арсенал" — "Шахтер" (22:00)

06.11.2024 "Шахтер" — "Янг Бойз" (19:45)

27.11.2024 ПСВ – "Шахтер" (22:00)

10.12.2024 "Шахтер" – "Бавария" (22:00)

22.01.2025 "Шахтер" – "Брест" (19:45)

29.01.2025 "Боруссия" Д — "Шахтер" (22:00)

Напомним, Лига чемпионов кардинально изменила свой формат, убрав групповой этап и не только. "Телеграф" подробно рассказал о главных изменениях в турнире. Накануне киевское "Динамо" узнало имена соперников по группе Лиги Европы.