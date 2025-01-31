"Реал", "Баварія" та "Ман Сіті" дізнаються суперників: онлайн-трансляція жеребкування стиків Ліги чемпіонів

16 команд зіграють у стиковому раунді Ліги чемпіонів

У п’ятницю, 31 січня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "Шахтар" завершив свої виступи в головному єврокубку, поступившись у 8-му турі основного етапу "Боруссії" Д (1:3).

У прямому етері в Україні жеребкування Ліги чемпіонів покаже офіційний сайт УЄФА. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Онлайн-трансляція жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів — початок о 13:00 (оновлюється)

Вісім найкращих команд загального етапу ЛЧ напряму вийшли до 1/8 фіналу. Ті, хто посів місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до восьми найсильніших.

Потенційні пари стикового раунду Ліги чемпіонів

Під час жеребкування стикових матчів ті, хто посів місця з 9-го по 16-те за підсумками загального етапу, будуть сіяними та зіграють із несіяними командами, які посіли місця з 17-го по 24-те. Стикові матчі-відповіді сіяні проведуть вдома. Пари також частково визначаться за підсумковими місцями команд на загальному етапі. Стикові матчі відбудуться у середині лютого 2025 року.

Переможці стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють із вісімкою найкращих клубів загального етапу.

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів пройшли 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону, але не зумів увійти до топ-24.