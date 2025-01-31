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"Реал", "Баварія" та "Ман Сіті" дізнаються суперників: онлайн-трансляція жеребкування стиків Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ліга чемпіонів Новина оновлена 31 січня 2025, 11:25
Ліга чемпіонів. Фото x.com/ManCity, x.com/ChampionsLeague

16 команд зіграють у стиковому раунді Ліги чемпіонів

У п’ятницю, 31 січня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "Шахтар" завершив свої виступи в головному єврокубку, поступившись у 8-му турі основного етапу "Боруссії" Д (1:3).

У прямому етері в Україні жеребкування Ліги чемпіонів покаже офіційний сайт УЄФА. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Онлайн-трансляція жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів — початок о 13:00 (оновлюється)

Вісім найкращих команд загального етапу ЛЧ напряму вийшли до 1/8 фіналу. Ті, хто посів місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до восьми найсильніших.

Потенційні пари стикового раунду Ліги чемпіонів
Потенційні пари стикового раунду Ліги чемпіонів

Під час жеребкування стикових матчів ті, хто посів місця з 9-го по 16-те за підсумками загального етапу, будуть сіяними та зіграють із несіяними командами, які посіли місця з 17-го по 24-те. Стикові матчі-відповіді сіяні проведуть вдома. Пари також частково визначаться за підсумковими місцями команд на загальному етапі. Стикові матчі відбудуться у середині лютого 2025 року.

Переможці стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють із вісімкою найкращих клубів загального етапу.

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів пройшли 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону, але не зумів увійти до топ-24.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів