Гвардиола высмеял Моуринью и получил ответку

Известные тренеры устроили перепалку в сети

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на реплику наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Португалец подколол испанца из-за дела против Горожан.

Соответствующий комментарий "Особенного" приводит Metro. Моуринью ответил на выпад Гвардиолы о количестве побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).

"Гвардиола сказал что-то обо мне. Он выиграл шесть трофеев, а я выиграл три, однако я выиграл свои трофеи абсолютно честно. Если я проиграл, я хочу поздравить своего соперника, потому что он был лучше меня. Я не хочу быть победителем, имея 150 судебных процессов по моим нарушениям", — заявил Моуринью.

На днях Гвардиола после поражения от "Ливерпуля" показал шесть пальцев фанатам, намекая на количество побед в АПЛ. Позднее ему сказали, что Моуринью также делал подобный жест, показывая три пальца, после чего его уволили.

Хосеп на это лишь посмеялся: "Станет ли этот жест концом моей эпохи? Надеюсь, не в моем случае! В конце концов, может быть, мы и похожи… Но он выиграл три, а я — шесть".

Ранее сообщалось, что в донецком "Шахтере" царит нездоровая атмосфера и возникают конфликты между украинскими и бразильскими игроками. Накануне дончане в эмоциональном матче проиграли ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов.