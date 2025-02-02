Украинский футболист отметился благородным поступком в новом клубе (видео)

Игрок блестяще дебютировал в Англии

Защитник "Плимута" и сборной Украины Максим Таловеров получил награду "лучший игрок матча", но отдал ее одноклубнику. К, слову, центрбек перешел в английский клуб 31 января и стал рекордным трансфером в истории команды.

Об этом футболист рассказал Legioners Ua. Накануне "Плимут" обыграл "Вест Бромвич" (2:1) в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии).

"По завершении поединка я услышал, что на стадионе сообщили о том, что меня признали лучшим игроком матча, а впоследствии вручили награду.

Я сразу же принял решение – передать ее нападающему команды Райану Харди, который вышел на замену и забил два гола. Считаю, что он заслужил получить эту награду не меньше меня.

Это была моя дебютная игра за "Плимут", я буду делать все возможное для того, чтобы получить еще одну статуэтку и оставить ее себе", — сказал Таловеров.

Видеообзор матча "Плимут" - "Вест Бромвич"

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1), а в 6-м — победили албанцев (2:1). Таловеров принял участие в 3 матчах из шести.