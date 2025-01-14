Гвардиола развелся после 30 лет брака: как выглядит бывшая жена лучшего тренера мира (фото)

Известная пара в футболе распалась

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который признавался лучшим тренером мира по версии FIFA, расстался с женой Кристиной Серрой. К слову, в прошлом году испанский наставник внезапно заговорил о войне в Украине.

Об этом сообщает sport.es. По информации источника, развод состоялся еще в декабре 2024 года. К слову, бывшие муж и жена сохранили теплые отношения.

Хосеп и Кристина стали встречаться в 1994 году. Официальный брак они заключили только в 2014 году. У пары трое общих детей — Мария (24 года), Мариус (22) и Валентина (17).

Кристина ведет семейный бизнес. Ее родители Хосеп Серра Боад и Монсеррат Сельвас Тарре были совладельцами крупнейшего бутика в Барселоне Serra Claret. Впоследствии, дело перешло к дочери.

Как выглядит Кристина Серра

Кристина Серра и Хосеп Гвардиола на церемонии FIFA The Best / Фото: Getty Images

Поцелуй Кристины Серры и Хосепа Гвардиолы / Фото: Getty Images

Кристина Серра / Фото: Getty Images

Кристина Серра и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Кристина Серра и Хосеп Гвардиола в Германии / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов разводится с женой Юлией. Кипер завершил карьеру игрока в 2023 году и занялся тренерской работой. Позднее Юлия намекнула на эмиграцию из страны. По словам женщины, она любит Украину, но государство делает все, чтобы она с детьми, искала лучшую судьбу в другом месте.