Известный украинский футболист оказался в машине с наркотиками (видео)

Игрок уже отреагировал на скандальную публикацию

В Ужгороде (Закарпатская область) полиция задержала автомобиль с подозреваемым в наркоторговле Олегом Вагнером. В машине также находился знаменитый экс-футболист "Карпат" Михаил Кополовец.

Об этом сообщает издание lviv.media со ссылкой на несколько источников. Сообщается, что белую BMW X6 с тремя мужчинами в салоне задержали 1 февраля.

По информации источника, за рулем авто находился 39-летний львовянин Вагнер, находившийся в состоянии наркотического опьянения. В машине полиция нашла расфасованные пакетики с наркотиками, предварительно – кокаином.

Журналист Андрей Дрозда на своем telegram-канале сообщил, что экс-футболист был осведомлен о деталях перевозки "специфического груза", а потому вскоре может выказать внезапное и искреннее желание защищать нашу страну в рядах Сил Обороны.

"Как и вы, читаю воскресные новости. Большое спасибо за такое внимание к моей персоне, но у меня все хорошо, я дома. Всем хорошего воскресного вечера", — отреагировал на ситуацию Кополовец в сторис Instagram.

Несмотря на довольно успешную карьеру футболиста, Кополовец стал известен широкой общественности благодаря своему интервью в 2012 году после очередной неудачной игры "Карпат". Позднее кадры с игроком стали мемом.

Ранее сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш, который занимается делами Криштиану Роналду, участвует в переговорах по трансферу полузащитника "Динамо" Владимира Бражко в английский "Вулверхэмптон".