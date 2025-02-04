Легенда "Динамо" пожаловался на пенсии в России

Футболист провел всю игровую карьеру в киевском клубе

Легендарный футболист киевского "Динамо", заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о сложной ситуации для обычных пенсионеров в России. Уроженец Киева публично не выступал против войны в Украине, призывая вернуть всех российских спортсменов на международную арену.

Соответствующий комментарий Бышовца приводит sport24.ru. По словам Анатолия, рост пенсии в РФ не успевает за ценами.

"Если пенсии и поднимаются, то ситуация все равно достаточно сложная. Здесь и прожиточный минимум, здесь и цены. Думаю, не настолько все у нас, чтобы говорить, что у такой страны нет возможности поддержать большинство людей. Народ бы это оценил.

У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам, которые, конечно, выросли намного. Такая пенсия ничего не компенсирует. Это проблемы для тех, кто получает пенсию от 12 до 15 тысяч.

Думаю, сегодня милостыня больше, чем те зарплаты и пенсии, которые получают определенные категории людей", — заявил Бышовец.

В сети пристыдили Бышовца за провластную позицию. Пользователи отметили, что все, кто поддерживают Путина, не должны жаловаться на пенсии.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ.