Украинские футболисты произвели фурор в Турции (видео)

Игроки сборной Украины проявили себя в матче Кубка Турции

В среду, 5 февраля, "Трабзонспор" на выезде сыграл вничью с "Искендерунспором" в матче группового этапа Кубка Турции 2024/25. Накануне сразу два игрока "Шахтера" Даниил Сикан и Александр Зубков перешли в турецкий клуб.

Встреча, проходившая на Fuat Tosyalı Stadyumu в Искендеруне завершилась со счетом 2:2. Оба гола в составе гостей были забиты при участии новичков "Трабзонспора", передает "Телеграф".

На 50-й минуте поединка украинец Арсений Батагов оформил взятие ворот после подачи с углового в исполнении Зубкова и скидки Умута Гюнеша. А на 70-й минуте Сикан промчался по левому флангу и исполнил идеальный навес на Эниса Дестана, который головой вколотил мяч в ворота.

Этот результат позволил "Трабзонспору" остаться на первом месте в своей группе. В следуущей игре команда сыграет против "Ризеспора" (26.02).

Напомним, Сикан прославился в Турции из-за инцидента в местном отеле. В 2023 году украинец избил россиянина из-за фразы "Слава России". Позднее игрок рассказал подробности инцидента. Добавим, что на презентации форварда случился конфуз из-за фамилии украинца.