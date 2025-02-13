"Особенные": известный журналист сравнил футболистов сборной Украины с уклонистами

Это касается игроков, которые перешли в зарубежные клубы во время войны

Футбольный журналист и ведущий KDK Андрей Сенькив считает, что украинские футболисты, которые переходят в зарубежные команды во время полномасштабного вторжения РФ, бегут от войны. К слову, Андрей прославился в Украине из-за громкого конфликта с футболистом Евгением Селезневым.

Соответствующий комментарий Сенькива приводит telegram-канал KDK. Он отметил, что уклонисты, которые переплывают Тису, больше не получат славу на родине, а вот футболистов, победивших в чемпионате Турции, будут чествовать как героев.

"Украинские футболисты, которые переходят в зарубежные клубы беглецы? Плюс-минус да. В отличие от беглецов, переплывших Тису, мы респектируем футболистам, покинувшим Украину. Я даже не уверен, что они хотя бы 5% своей зарплаты будут давать на ВСУ. Абстрагировались, выехали, расслабились, жизнь продолжается. Особенные…" — заявил Сенькив.

Добавим, что Сенькив и второй ведущий KDK Сергей Болотников служат в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что в чемпионат Турции перешли сразу два футболиста "Шахтера" и сборной Украины: Даниил Сикан и Александр Зубков. Оба уже сыграли свои первые матчи в новом первенстве.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.