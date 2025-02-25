Экс-девушка звездного английского футболиста засветила фигуру на пляже (фото)

Девушка сотрудничает с известными брендами

Айрис Лоу, дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост, снялась в горячей фотосессии Victoria's Secret PINK. Девушка в 2024 году рассталась с английским футболистом "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом, который забил гол в скандальном матче против Боснии и Герцеговины.

Лоу продемонстрировала свою потрясающую фигуру на пляже в Коста-Рике. Об этом сообщает The Sun.

Айрис — новое лицо коллаборации Frankies Bikinis и бренда Victoria's Secret PINK. Она также снималась для Christian Dior, Calvin Klein и Versace.

Айрис Лоу

Справка: Pink — это сестринский бренд знаменитой американской компании Victoria's Secret, который был основан в 2004 году. Он предназначен для молодой аудитории и фокусируется на предоставлении яркой, стильной и комфортной одежды, аксессуаров и косметики.

Джуд Лоу и Сэди Фрост были в браке с 1997 по 2003 год

Трент Александер-Арнольд

Ранее сообщалось, что футболист "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко помог своей команде взять очки в дерби Ливерпуля. К слову, недавно Красные узнали имя соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником "Ливерпуля" стал грозный ПСЖ.