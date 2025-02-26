Украинские фехтовальщицы выиграли Евро (видео)

Сборная Украины во второй раз подряд берет "золото" на ЧЕ среди кадетов

В среду, 26 февраля, сборная Украины по фехтованию на шпагах победила на кадетском чемпионате Европы-2025. К слову, украинские саблистки триумфовали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об успехе юных украинских спортсменок сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины. Девушки побеждают на этом уровне второй год кряду.

В финале турнира, который проходил в турецкой Анталье, украинки Алина Дмитрук, Маргарита Ангарская, Полина Спиридонова и Валерия Белоус-Гриджак победили сборную Венгрии со счетом 45:26. Добавим, что наши саблистки на соревнованиях также одолели Азербайджан (45:23), Швецию (45:26) и Чехию (45:44).

Таким образом, наша команда выиграла 2 "золота" и одну "бронзу" на турнире. Накануне Дмитрук победила и в личном зачете, а Арсений Карапыш стал третьим в индивидуальном турнире шпажистов.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) выиграла "золото" на Играх в Париже, обыграв в финале олимпийского командного турнира команду Южной Кореи (45:42). С олимпийским "золотом" спортсменок поздравил президент Украины Владимир Зеленский и не только. "Телеграф" пообщался с нашими чемпионками практически сразу по окончании финала.