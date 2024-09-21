"Богиня фехтования и красоты": Харлан попала на обложку журнала для взрослых (фото)

Спортсменка предстала в образе греческой богини

Известная украинская фехтовальщица, самая титулованная отечественная спортсменка Ольга Харлан стала новой героиней PLAYBOY. Саблистка попала на обложку знаменитого журнала.

Об этом спортсменка сообщила сама на своей странице в Instagram. На фото олимпийская чемпионка позировала в белом античном платье со своим оружием в руках.

В сети с восторгом восприняли новый образ Ольги. Пользователи засыпали саблистку массой комплиментов.

Ольга Харлан на обложке журнала PLAYBOY

"Невероятно красивая и сильная. Похожа на греческую богиню", "Богиня фехтования и красоты", "Невероятная красавица", "Шикарная обложка", — пишут в сети.

Добавим, что Ольга уже снималась в журнале для взрослых, к примеру, в ХХL.

Ольга Харлан на обложке XXL

Напомним, на чемпионате мира-2023 по фехтованию Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней.

Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы. На Играх в Париже украинка выиграла личную "бронзу", а также командное "золото".