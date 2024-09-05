Харлан обручилась с фехтовальщиком из Италии: как выглядит избранник чемпионки (фото)

Фехтовальщики решили создать семью

Итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сделал предложение двукратной олимпийской чемпионке из Украины Ольге Харлан. В Париже саблистка выиграла индивидуальную "бронзу" и командное "золото".

Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей странице в Instagram. Об отношениях украинки и итальянца стало известно в 2019 году.

"Неожиданно" я сказала да", – написала Харлан.

37-летний Луиджи является 4-кратным призером Олимпийских игр в фехтовании на саблях (2 "бронзы" и 2 "серебра"). 34-летняя Ольга по итогам Игр в Париже стала 6-кратной олимпийской призершей (2 "золота", "серебро" и 3 "бронзы"). Харлан таким образом стала самой успешной представительницей Украины в истории Олимпийских игр.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Напомним, на чемпионате мира-2023 Харлан оказалась в эпицентре громкого скандала, отказавшись пожимать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней. Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Ольгу на Олимпиаду-2024, из-за чего в РФ началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.