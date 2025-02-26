Українські фехтувальниці виграли Євро (відео)

Збірна України вдруге поспіль бере "золото" на ЧЄ серед кадетів

У середу, 26 лютого, збірна України з фехтування на шпагах перемогла на кадетському чемпіонаті Європи-2025. До речі, українські шаблістки тріумфували на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про успіх юних українських спортсменок повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України. Дівчата перемагають на цьому рівні другий рік поспіль.

У фіналі турніру, який проходив у турецькій Анталії, українки Аліна Дмитрук, Маргарита Ангарська, Поліна Спиридонова та Валерія Білоус-Гріджак перемогли збірну Угорщини з рахунком 45:26. Додамо, що наші шаблістки на змаганнях також здолали Азербайджан (45:23), Швецію (45:26) та Чехію (45:44).

Таким чином, наша команда виграла 2 "золота" та одну "бронзу" на турнірі. Напередодні Дмитрук перемогла і в особистому заліку, а Арсеній Карапиш став третім в індивідуальному турнірі шпажистів.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) виграла "золото" на Іграх у Парижі, обігравши у фіналі олімпійського командного турніру команду Південної Кореї (45:42). З олімпійським "золотом" спортсменок привітав президент України Володимир Зеленський і не лише. "Телеграф" поспілкувався з нашими чемпіонками практично одразу після закінчення фіналу.