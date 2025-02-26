Друг Путина получил по носу: МОК признал новую Федерацию бокса без России

Бокс продолжает очищаться от влияния Кремля

В среду, 26 февраля, исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о временном признании World Boxing в статусе международной федерации в рамках олимпийского движения. Напомним, еще в 2023 году МОК исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев.

Об этом сообщает пресс-служба МОК на своем официальном сайте. По информации источника, World Boxing уже объединяет 78 национальных федераций с пяти континентов.

"Оценка подтвердила, что World Boxing продолжает достигать прогресса в определенных сферах и может быть рекомендована для временного признания МОК как международная федерация в составе Олимпийского движения, управляющая боксом на мировом уровне", — сообщили в МОК.

К слову, буквально на днях к World Boxing присоединилась и Федерация бокса Украины.

В 2022 году IBA объявляла о запрете украинцам использовать свою национальную символику. Более того, организация даже запрещала название "Украина" на соревнованиях, из-за чего произошел скандал. С 2023 года украинцы бойкотируют турниры под эгидой IBA, ведь там россияне выступают под своим флагом и гимном.

Напомним, из-за коррупции в IBA бокс мог исчезнуть из программы Олимпийских игр. К слову, олимпийский турнир по боксу в Париже организовывал сам МОК.