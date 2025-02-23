Боксер-электрик дал бой чемпиону в весе Ломаченко

В Саудовской Аравии состоялся необычный чемпионский бой

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит вечер бокса столетия. В главном поединке шоу состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российским канадцем Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и российским киргизом Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО).

В андеркарде шоу состоялся чемпионский поединок в легком весе между американцем Шакуром Стивенсоном (23-0, 11 KO) и британским электриком Джошем Падли (15-1, 4 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

Стивенсон защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, однако этот поединок нельзя было назвать легкой прогулкой для него. Лишь в 9-м раунде Шакур таки добился своего, трижды отправив соперника в нокдаун, после чего судья определил технический нокаут. К слову. в этом дивизионе чемпионом IBF является украинец Василий Ломаченко.

Падли по прозвищу "Электрик из Донкастера" получил шанс всей своей жизни случайно. Дело в том, что соперник Стивенсона Флойд Скофилд заболел за три до поединка и организаторы предложили Джошу выйти на титульный бой на коротком уведомлении.

Ранее в андеркарде шоу непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел нокаутировал китайца Чжана Чжилеи и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Александр Усик.

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки. 20 февраля на официальной пресс-конференции стало известно, что один из хедлайнеров шоу Даниель Дюбуа заболел и не сможет защитить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Ожидалось, что украинец Усик проведет свой следующий бой против победителя дуэли Дюбуа — Паркер.

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть реванш, а также делился прогнозом букмекеров на вторую чемпионскую "дуэль".