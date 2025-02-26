Друг Путіна отримав по носу: МОК визнав нову Федерацію боксу без Росії

Бокс продовжує очищатися від впливу Кремля

У середу, 26 лютого, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила рішення про тимчасове визнання World Boxing у статусі міжнародної федерації в рамках олімпійського руху. Нагадаємо, ще 2023 року МОК виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов.

Про це повідомляє пресслужба МОК на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, World Boxing вже об’єднує 78 національних федерацій із п’яти континентів.

"Оцінка підтвердила, що World Boxing продовжує досягати прогресу у певних сферах і може бути рекомендована для тимчасового визнання МОК як міжнародна федерація у складі Олімпійського руху, яка управляє боксом на світовому рівні", — повідомили у МОК.

До речі, буквально днями до World Boxing приєдналася Федерація боксу України.

У 2022 році IBA оголошувала про заборону українцям використовувати свою національну символіку. Ба більше, організація навіть забороняла назву "Україна" на змаганнях, через що стався скандал. З 2023 року українці бойкотують турніри під егідою IBA, адже там росіяни виступають під своїм прапором та гімном.

Нагадаємо, через корупцію в IBA бокс міг зникнути із програми Олімпійських ігор. Олімпійський турнір з боксу в Парижі організовував сам МОК.