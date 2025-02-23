Паркер нокаутировал 140-килограммового гиганта и приблизился к бою с Усиком (видео)

Новозеландский боксер стал претендентом на титул украинца

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит грандиозный вечер профи-бокса. В главном поединке шоу состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российским канадцем Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и российским киргизом Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО).

В главном поединке андеркарда на ринге сошлись новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) и Мартин Баколе (21-2, 16 КО) из ДР Конго. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже во втором раунде Паркер нокаутировал оппонента, вес которого на неофициальной церемонии взвешивания составил 142,8 кг. Джозеф защитил пояс временного чемпиона в WBO и стал претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.

Ранее в андеркарде шоу непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел нокаутировал китайца Чжана Чжилеи и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Усик. Кроме того, в весе Ломаченко состоялся занимательный чемпионский бой.

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки. 20 февраля на официальной пресс-конференции стало известно, что один из хедлайнеров шоу Даниель Дюбуа заболел и не сможет защитить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Ожидалось, что украинец Усик проведет свой следующий бой против победителя дуэли Дюбуа — Паркер.

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть реванш, а также делился прогнозом букмекеров на вторую чемпионскую "дуэль".