История с поясом Усика для Трампа получила неожиданное продолжение

Украинский боксер отказался говорить на эту тему

Президент Украины Владимир Зеленский привез на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Правда, спортсмен заверил, что все его трофеи находятся у него дома.

Об этом сообщает Tribuna.com. Усик отказался говорить, что за пояс был на переговорах лидеров дух государств.

– Ты здесь, а твой пояс где-то в Вашингтоне, что это такое?

– Я не знаю. Мои пояса все у меня дома.

– А чей пояс подарил Зеленскому Трампу?

– Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу, – сказал Усик.

Отметим, Усик летом 2024 года подарил Зеленскому "зеленый" пояс WBC. На переговорах с Трампом в кадр трансляции попал совсем другой пояс.

Чемпионский пояс Усика во время переговоров Зеленского и Трампа

Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому "зеленый" пояс WBC

Усик подарил Зеленскому пояс на День независимости

Напомним, Зеленский пообещал подарить Трампу, который любит бокс, чемпионский пояс Усика во время телефонного разговора 12 февраля. 28 февраля лидеры государств встретились лично в Белом доме для подписания договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Однако во время общение со СМИ между Зеленским и Трампом произошла словесная перепалка, переросшая в международный скандал.