История с поясом Усика для Трампа получила неожиданное продолжение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 632
Украинский боксер отказался говорить на эту тему
Президент Украины Владимир Зеленский привез на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Правда, спортсмен заверил, что все его трофеи находятся у него дома.
Об этом сообщает Tribuna.com. Усик отказался говорить, что за пояс был на переговорах лидеров дух государств.
– Ты здесь, а твой пояс где-то в Вашингтоне, что это такое?
– Я не знаю. Мои пояса все у меня дома.
– А чей пояс подарил Зеленскому Трампу?
– Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу, – сказал Усик.
Отметим, Усик летом 2024 года подарил Зеленскому "зеленый" пояс WBC. На переговорах с Трампом в кадр трансляции попал совсем другой пояс.
Напомним, Зеленский пообещал подарить Трампу, который любит бокс, чемпионский пояс Усика во время телефонного разговора 12 февраля. 28 февраля лидеры государств встретились лично в Белом доме для подписания договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Однако во время общение со СМИ между Зеленским и Трампом произошла словесная перепалка, переросшая в международный скандал.