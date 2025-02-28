"Это все явное издевательство". По Усику жестко прошлись из-за его докторской степени

Украинский боксер в ближайшее время может стать доктором философии по специальности "Право"

Известный активист и доброволец Олег Симороз раскритиковал отечественную систему образования. Все из-за того, что из-за того, что чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) планирует защищать диссертацию.

Соответствующий пост Симороз опубликовал на своей странице в Facebook. Олег сомневается в способностях Усика оформить диссертацию, не говоря о научной деятельности.

"Диссертация на 200 страниц, публикации в статьях, ну-ну, конечно. Только Усик не сможет это у Ворде даже нормально оформить с отступлениями и тд, я когда писал дипломную, то они мне снились по ночам, я думаю, что Усик даже шрифт не вспомнит…

Это все четкое издевательство над настоящими учеными и украинской системой высшего образования… Пример избирательности и привилегированности при получении ученой степени – это не демократия, а очень наоборот", — написал Симороз.

Полный пост Олега Симороза

Тема диссертации Усика "Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта", а защищать он ее будет в Харьковском национальном университете внутренних дел. Прямая трансляция защиты запланирована на 19 марта 2025 года.

Напомним, сейчас Усик находится в отпуске после того, как в реванше победил британца Тайсона Фьюри. Имя следующего соперника Александра должны были назвать на вечере бокса Бетербиев — Бивол 2, однако один из хедлайнеров шоу и главный претендент на бой с украинцем британец Даниель Дюбуа внезапно заболел, из-за чего сорвался его чемпионский поединок с новозеландцем Джозефом Паркером.