Жена Усика насладилась испанским солнцем, пока муж купается в лучах славы (фото)

Мама четырех детей поделилась с подписчиками очередной фотосессией

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 15 КО) готовится встречать весну. Накануне Екатерина снялась в загадочной фотосессии.

Соответствующие снимки супруга чемпиона опубликовала на своей странице в Instagram. Она сопроводила снимки тремя эмодзи "сердце".

Усик также добавила фотографию в сторис, сопроводив ее песней Mila Nitich "Прийде весна". Также Екатерина отметила, что снимки были сделаны в Испании.

Екатерина Усик

Отметим, 27 февраля The Ring обновил рейтинг боксеров вне зависимости от веса. В нем Усик занимает первое место.

Екатерина и Александр состоят в браке с 2009 года, и за это время они стали родителями четырех детей.

Екатерина Усик с мужем Александром

Напомним, сейчас Усик находится в отпуске после того, как в реванше победил британца Тайсона Фьюри и защитил чемпионские пояса. Имя следующего соперника Александра должны были назвать на вечере бокса Бетербиев — Бивол 2, однако один из хедлайнеров шоу британец Даниель Дюбуа внезапно заболел, из-за чего его бой против новозеландца Джозефа Паркера был отменен.

В итоге на поединок с Усиком претендует Паркер, который нокаутировал Мартина Баколе, непобедимый немец Агит Кабайел, победивший китайца Чжана Чжилеи, а также Дюбуа, жаждущий реванша.